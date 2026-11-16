Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in den Regionen rund um Karlsruhe und Freiburg müssen sich von Dienstag- bis Mittwochmorgen auf starke Unwetter und kräftige Böen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer extremen Gefahr durch umherfliegende Gegenstände wie Dachziegel und Äste sowie durch umstürzende Bäume. Auch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist demnach zu rechnen.

In Lagen über 1.000 Metern könne es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern geben. Im Schwarzwald ist gar mit Orkanböen bis zu 140 Stundenkilometern zu rechnen, wie der DWD weiter mitteilte. Außerdem wird im Schwarzwald Starkregen erwartet. Binnen zwölf Stunden könnten dort pro Quadratmeter 35 bis 40 Liter Regen fallen, hieß es.

Der DWD empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Außerdem sollte ausreichend Abstand zu Gebäuden, Gerüsten und Bäumen eingehalten werden.