Warum es weniger Ozonspitzen in Hessen gibt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Heiße Sommertage wie derzeit haben in der Vergangenheit häufig auch sehr hohe Ozonspitzenwerte mit sich gebracht - doch dies scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Die Informationsschwelle für Ozon von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft werde im Vergleich zu Anfang der 2000er-Jahre und auch davor in Hessen deutlich seltener überschritten, erklärte Florian Ditas vom Luftmessnetz des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Mit anderen Worten: es werden deutlich seltener Spitzenwerte erreicht.»

Zugleich sei allerdings zu beobachten, dass die mittlere Ozonkonzentration, die den Jahresmittelwerten entspricht, eher konstant bleibe beziehungsweise leicht ansteige. Neben dem selteneren Auftreten der Spitzenwerte seien auch geringe Ozonkonzentrationen seltener geworden - und mittelhohe stattdessen häufiger.

Bodennahes Ozon wird nicht direkt emittiert, sondern entsteht bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe chemische Reaktionen aus Vorläufergasen. Dabei spielen flüchtige organische Verbindungen wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide (NOx), Strahlungsintensität und Temperatur eine Rolle. Der Rückgang der Spitzenwerte sei vermutlich auf eine geringere Konzentration von diesen Vorläufergasen zurückzuführen, erklärte der Experte. So seien dank einer saubereren Fahrzeugflotte die Stickoxidwerte in der Luft in den vergangenen Jahren gesunken.

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