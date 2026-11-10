Warum Hessen Schädel aus der Kolonialzeit zurückgibt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tätowierte Köpfe von Maori und der Schädel eines australischen Ureinwohners - schon mehrfach haben hessische Museen menschliche Überreste aus der Kolonialzeit an die Herkunftsländer zurückgegeben, wie eine dpa-Umfrage ergab.

An diesem Dienstag übergibt das Museum Wiesbaden «in einem feierlichen Akt» zehn Schädel der indonesischen Regierung. Die menschlichen Überreste aus der niederländischen Kolonialzeit gehörten einst zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien.

Provenienzforschung nicht nur bei NS-Raubgut

Der geplanten Rückgabe gingen laut Kulturministerium «mehrere Jahre intensiver Provenienzforschung» voraus. Dabei werden Sammlungen systematisch auf unrechtmäßige Erwerbungen hin untersucht.

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Viele Menschen kennen Provenienzforschung zum Aufspüren von NS-Raubgut. Dass auch die Herkunft von kolonialem Kulturgut erforscht wird, ist weniger bekannt. Dabei geht es um Objekte, die Auswanderer und Reisende einst aus den früheren deutschen Kolonien in das damalige Kaiserreich schickten.

Schädel von Aborigines und Maori

Laut hessischem Kulturministerium ist es das erste Mal, dass ein deutsches Museum menschliche Überreste aus der Kolonialzeit an Indonesien zurückgibt. An andere Länder wurden hingegen schon mehrfach Schädel aus Hessen restituiert.

So gab das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt nach eigenen Angaben 2017 den Schädel eines Aborigines nach Australien und 2011 einen Schädel eines Maori nach Neuseeland zurück.

2016 habe es einen Austausch mit Namibia über zwei menschliche Schädel aus diesem Land gegeben. Eine Rückgabe sei bisher aber nicht zustande gekommen.

Forschungsprojekt am Weltkulturen-Museum

Das Weltkulturen-Museum in Frankfurt gab nach eigenen Angaben 2011 einen sogenannten «Toi Moko» - einen mumifizierten tätowierten Kopf eines Angehörigen der Maori - an Neuseeland zurück. Die Zeremonie habe auf Wunsch der neuseeländischen Delegation unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

2025 lief ein Forschungsprojekt zu Überresten von elf Individuen aus Indonesien und Ozeanien. Das Museum nahm nach Angaben der Sprecherin danach Kontakt mit Herkunftsgemeinschaften in Neuguinea und Indonesien auf: «Perspektivisch wird eine Rückgabe angestrebt.»

Wie gehen die Museen vor?

Was tun die Museen, um menschliche Überreste aus der Kolonialepoche in ihren Sammlungen zu entdecken? Das Weltkulturen-Museum sucht sehr systematisch: Seit 2023 gibt es eine Stelle, die sich dezidiert der Provenienzforschung widmet. Das Museum geht davon aus, «dass ein Großteil der rund 65.000 Objekte umfassenden Sammlung aus kolonialen Kontexten stammt».

Das Senckenberg sieht Provenienzforschung als «einen wichtigen und kontinuierlichen Prozess», sagt aber auch: «Aufgrund des Umfangs unserer Sammlungen konzentrieren wir uns für die Untersuchung von Objekten, deren Herkunft näher untersucht werden soll, auf diejenigen, die für aktuelle Forschungsfragen genutzt oder öffentlich ausgestellt werden.»

Augen auf in ganz Hessen

Auch das Hessische Landesmuseum Darmstadt schaut sich die Bestände an. «Eine Ethnologin arbeitet die Objekte des HLMD individuell auf. Wenn die Voraussetzungen für eine Rückgabe gegeben sind, werden die Objekte zurückgeführt», sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage.