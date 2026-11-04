Warum Lindaus Rathausglocken verstummt sind

Lindau (Bodensee) (dpa) - Wegen einer Anwohnerbeschwerde bleiben die Glocken am Alten Rathaus in Lindau derzeit stumm und die Zeiger der Uhr stehen. Eine Messung des Landratsamts habe ergeben, dass der Uhrschlag an dem Prachtbau in der Nacht bis zu acht Dezibel zu laut sei, teilte die Stadt mit.

Zuvor sei eine Anwohnerbeschwerde über das zu laute Geläut eingegangen. Schon im Frühjahr sei der nächtliche Lärm Thema bei einer Bürgersprechstunde gewesen, sagte eine Stadtsprecherin.

Glocken müssen eigentlich nur nachts still bleiben

Deshalb müsse der Glockenschlag zur vollen Stunde zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr ausbleiben. Die Stadt habe keine Schaltpläne für die Anlage und könne deshalb die Glocken nicht separat abschalten oder gar mit einer Zeitschaltung begrenzen. Daher stünden nun sowohl Zeiger als auch Schlagwerk an dem Bau aus dem Jahr 1422 still, der ein Anziehungspunkt für viele Besucher und Touristen der Altstadt auf der Insel im Bodensee ist.

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Die Stadt arbeite an einer technischen Lösung, damit die Uhr wieder betrieben werden kann und die Glocken zumindest tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr wieder ertönen. Wie lang das dauern könnte, blieb zunächst aber unklar. Eine Fachfirma sei dazu angefragt, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Lassen sich die Glocken zeitweise abschalten? «Möglicherweise»

Die Läutanlage stamme aus den 1970er Jahren, weshalb die Stadt keine Betriebsunterlagen habe. «Möglicherweise ist eine nächtliche Abschaltung mit dem bestehenden System möglich», sagte die Stadtsprecherin. Leiser läuten ließen sich die Glocken dagegen nicht: «Die Glocken werden mit einem Hammer angeschlagen.»