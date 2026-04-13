Was Autofahrer zum Beginn der Blitzerwoche wissen müssen

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer einmal unaufmerksam war und zu spät auf das Ortsschild geachtet hat, kennt als Autofahrer das mulmige Gefühl nach einem Lichtblitz: War da gerade eine Radarfalle? In dieser Woche ist die Wahrscheinlichkeit dafür, geblitzt zu werden, besonders hoch.

Bis zum Sonntag (19. April) findet bundesweit die sogenannte Speedweek statt – das ist eine koordinierte Kontrollaktion, bei der Polizei und Behörden gezielt Autofahrer ins Visier nehmen, die zu schnell fahren. Auch Baden-Württemberg ist dabei.

Was Autofahrer wissen müssen und welche Strafen bei Verstößen drohen, zeigt der folgende Überblick:

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Was ist die Speedweek?

Die Speedweek ist eine vom europäischen Polizeinetzwerk Roadpol europaweit abgestimmte Aktion. Jedes Jahr im April und im August finden Kontrollwochen statt, bei denen die Polizei die Geschwindigkeit auf den Straßen in weiten Teilen Deutschlands strenger überwacht.

Was passiert im Südwesten?

In Baden-Württemberg wird von Montag bis Freitag ein verstärkter Fokus auf die Tempo-Überwachung gelegt, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Höhepunkt der Aktionswoche soll am Mittwoch (15.4.) sein. Mit Laserhandmessgeräten, Geschwindigkeitsgroßmessgeräten, Videofahrzeugen und Blitzer-Anhängern wollen Polizei und Kommunen dann Temposünder erwischen.

Wo soll geblitzt werden?

Dazu äußert sich das Innenministerium nicht. Laut ADAC soll sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerorts geblitzt werden. Außerdem könnten Blitzer an unfallträchtigen Streckenabschnitten oder in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage - vor Schulen, Altenheimen, an Krankenhäusern oder Baustellen - aufgestellt werden. Da es sich bei der Speedweek um eine europaweite Aktion handelt, sollten Autofahrer aus Baden-Württemberg nicht nur auf heimischen Straßen, sondern auch im Ausland sowie in den Nachbarbundesländern verstärkt auf Blitzer achten.

Warum gibt es die Speedweek?

Ziel des Blitzermarathons ist es, die Menschen für die Gefahr von überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren. Laut Innenministerium ist das die beim Autofahren die Unfallursache Nummer Eins bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. «Leider stirbt jeden Tag ein Mensch auf baden-württembergischen Straßen - und die Hauptursache ist überhöhte Geschwindigkeit», erklärt Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Ist die Speedweek überall einheitlich?

An der Speedweek im April nehmen laut ADAC alle deutschen Bundesländer außer dem Saarland teil. Trotzdem verläuft die Speedweek nicht überall gleich. Baden-Württemberg etwa kontrolliert nur bis Freitag, Hessen und Rheinland-Pfalz dagegen blitzen auch am Wochenende noch verstärkt. Der Mittwoch ist auch nicht überall ein Schwerpunkttag – Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen etwa beteiligen sich daran nicht. In einigen Bundesländern wie Bayern werden die genauen Standorte der Blitzer traditionell vorab bekanntgegeben.

Wie effizient ist die Maßnahme?

Beim jüngsten Blitzermarathon im Südwesten wurden insgesamt 66.585 Verstöße festgestellt. Fast 800 Menschen mussten laut Innenministerium danach ihren Führerschein zeitweise abgeben. Das Innenministerium macht aber keine Angaben dazu, für wie wirkungsvoll es die Speedweek hält.

Ein Sprecher des ADAC erklärte, solche Blitzer-Aktionswochen leisteten einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie machten den Menschen die Risiken von zu schnellem Fahren bewusst. Der Sprecher stellte aber auch klar: «Eine solche Woche alleine schafft nicht sofort alle Risiken im Straßenverkehr dauerhaft aus der Welt.» Wichtiger sei es, dass alle Menschen stets aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs seien.

Darf man Blitzer-Apps verwenden?

Wer überlegt, sich für den anstehenden Blitzermarathon mit einer Blitzer-App oder einem Radarwarner auszurüsten, sollte diesen Gedanken besser verwerfen. «In Deutschland ist jede automatisierte Warnung vor Geschwindigkeitsmessanlagen verboten», erklärt der ADAC-Sprecher dazu. Nicht einmal ein Beifahrer dürfe während der Fahrt einen solchen Blitzer-Warner benutzen. Auch die Blitzer-Warnfunktion bei Navigations-Apps und im Navi sollte man besser ausschalten.

Verwendet man doch einen dieser Blitzer-Warner, sei das eine Ordnungswidrigkeit, bei der ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg drohe.

Was passiert, wenn man doch geblitzt wird?

Wer mit zu hohem Tempo erwischt wird, muss mit erheblichen Strafen rechnen. Wie teuer es wird, hängt davon ab, wo und mit wie viel km/h zu viel auf dem Tacho man geblitzt wurde. Innerorts sind die Strafen in der Regel höher als außerorts. Bereits wenn man 16 Kilometern pro Stunde zu schnell fährt, drohen mindestens 70 Euro Bußgeld. Mit mehr als 26 km/h zu viel innerorts sind es 180 Euro, ein Punkt und bei Wiederholungstätern sogar Fahrverbot.