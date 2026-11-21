Friedberg (dpa/lhe) - 2.000 Quadratmeter Land - so viel Ackerfläche stünde rein rechnerisch jedem Menschen auf der Welt zu für alles, was er zum Leben braucht. Doch die globalen Ungleichgewichte sind groß, und der wichtigen Ressource Boden wird noch immer viel zu wenig Beachtung geschenkt, wie die Initiatorin von Hessens erstem Weltacker in Friedberg-Fauerbach, Monika Brenninger, findet. Vor drei Jahren rief die Gärtnermeisterin zusammen mit ehrenamtlichen Mitstreitern das Bildungsprojekt ins Leben. Seither haben sie schon zahlreiche Menschen zum Nachdenken über Ernährung und Konsum angeregt.

Warum eigentlich 2.000 Quadratmeter?

Diese Fläche ergibt sich, wenn man die weltweit rund 1,6 Milliarden Hektar Ackerland durch die Zahl der Menschen auf der Erde teilt. Doch die durchschnittliche Fläche schrumpft, weil immer mehr Ackerland zugebaut wird und die Weltbevölkerung wächst, wie Brenninger sagt.

Welche Kulturen werden angebaut?

Um die weltweite Landwirtschaft im Kleinen abzubilden, wird auf dem gepachteten Stück Land in Friedberg vieles in etwa maßstabsgetreu angebaut, was weltweit tatsächlich wächst: vor allem Getreide, aber auch Sojabohnen, Kartoffeln, Hirse und Gemüse - in etwa entsprechend der realen globalen Verteilung und angepasst an die klimatischen Bedingungen. Weil etwa Baumwolle in Hessen nicht wächst, baut der Verein stattdessen die Faserpflanze Lein an. Im Frühjahr und Sommer gedeiht so eine Art Säulendiagramm der Welternährung und -versorgung.

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Welchen Einfluss hat unser Lebensstil?

Das Projekt soll auch verdeutlichen: Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern würde theoretisch mehr als genug Nahrung für eine Person produziert werden, trotzdem hungern viele Menschen weltweit. Denn aufgrund seiner Lebens- und Konsumgewohnheiten verbraucht ein Mensch in Europa etwa so viel, wie auf rund 3.000 Quadratmetern wächst. Dazu trägt der Fleischkonsum bei, aber auch der Rohstoffbedarf für Kraftstoffe. Hinzu komme die Verschwendung, sagt Brenninger: Schätzungen zufolge gehen weltweit etwa ein Drittel aller landwirtschaftlich produzierten Lebensmittel auf dem Weg vom Acker bis zum Teller verloren oder werden weggeworfen.

Lernen und mitmachen auf dem Weltacker - wie geht das?

Interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Studierenden, aber auch Politikern hat der Verein Weltacker e.V. diese Themen schon näher gebracht. Regelmäßig können Besucher auch selbst zum Gelingen des Bildungsprojekts beitragen. Von April bis Oktober dürfen Kinder in Begleitung ihrer Eltern sich freitags nachmittags selbst im Säen, Pflanzen und Ernten ausprobieren. Auch ganze Schulklassen halfen schon bei der Ernte, sagt Brenninger. «Es geht darum, zu erleben: Wo kommt mein Essen eigentlich her und dass der Boden ein wertvoller und lebendiger Organismus ist.»

Wie geht es weiter?

Für dieses Jahr ist der Weltacker in Friedberg-Fauerbach zwar abgeerntet und winterfest gemacht - doch die Bildungsarbeit ruht nicht: So war erst vor einigen Tagen eine Gruppe von Studierenden des internationalen Studiengangs «Sustainability Transformation in Engineering and Management» der Technischen Hochschule Mittelhessen vor Ort, der sich mit nachhaltigem Wirtschaften angesichts globaler Herausforderungen befasst.