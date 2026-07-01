Was macht eigentlich ein Grünflächenamt?
Vom Stadtwald bis zur Schulhof-Bepflanzung: Wer in den Kommunen die Bepflanzungen plant und die Anlagen erhält.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wer kümmert sich um Anlagen, Bäume, Sträucher, Blumen und Pflanzen im städtischen Raum? Das erledigt das Grünflächenamt, das manchmal auch Stadtgartenamt oder Amt für Stadtgrün genannt wird. Die genaue Bezeichnung kann von Kommune zu Kommune verschieden sein, auch der genaue Zuschnitt des Aufgabenbereichs.
In Frankfurt beispielsweise ist das Grünflächenamt verantwortlich für die Planung und den Bau sowie die Pflege und den Erhalt öffentlicher Grünflächen wie Parks, Grünanlagen, den Stadtwald, Friedhöfe, Spielplätze und Freizeitanlagen. Auch die Pflege von Außenanlagen an Schulen, Kindertagesstätten und Sportplätzen fällt in diesen Bereich. Das Grünflächenamt in der größten hessischen Stadt verfügt über eine eigene Werkstatt, in der Fahrzeuge repariert, Spielgeräte erneuert und Bänke aufgearbeitet werden.