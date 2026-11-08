Was Reinhold Würth die Wahl des Staatsoberhaupts bedeutet

Künzelsau (dpa/lsw) - Der Unternehmer Reinhold Würth fühlt sich nach eigenen Worten sehr geehrt, das nächste Staatsoberhaupt Deutschlands mitwählen zu dürfen. «Dass ich mit 91 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben den Bundespräsidenten oder, was ja wahrscheinlich ist, zum ersten Mal sogar eine Bundespräsidentin mitwählen darf, dafür bin ich sehr dankbar», teilte Würth mit.

Als überzeugter Demokrat sei es für ihn ein Geschenk, in diesem Staatswesen leben und wählen zu dürfen. «Unsere gemeinsame Verantwortung ist, die Demokratie zu schützen, um nicht nur für uns, sondern vor allem den kommenden Generationen ein Leben in Freiheit und Wohlstand vorbereiten zu dürfen», so Würth.

Würth nicht der einzige Prominente aus dem Südwesten

Die Bundesversammlung entscheidet am 30. Januar über Steinmeiers Nachfolge. Sie setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammen. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Der baden-württembergische Landtag hat seine Vertreter für die Wahl des nächsten Staatsoberhaupts bereits bestimmt - darunter Würth, aber auch der ehemalige VfB-Fußballer Cacau oder Pur-Sänger Hartmut Engler.

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Zuletzt hatten sich mehrere einflussreiche CDU-Politiker, unter ihnen alle drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten, offen für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin ausgesprochen. Auch führende Politiker von SPD und Grünen - darunter Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Cem Özdemir - befürworten die Kandidatur der bayerischen Landtagspräsidentin. Die CSU wirbt seit Monaten für Aigner.

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte für eine Frau für das höchste Staatsamt plädiert, aber noch keinen Namen genannt. Das Vorschlagsrecht hat die Union, bisher hat sie noch niemanden als Kandidatin oder Kandidaten offiziell benannt.

Vom Lehrling zum Milliardär