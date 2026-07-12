Bildung

Was sind Deutschvorlaufkurse?

In Hessen sind Deutschvorlaufkurse für Kinder ohne ausreichende Sprachkenntnisse vor der Einschulung Pflicht. Was steckt hinter dem Konzept und wie läuft die Förderung ab?

Im Schnitt nehmen je Vorlaufkurs sieben Kinder mit durchschnittlich acht Wochenstunden an der Deutschförderung teil. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Im Schnitt nehmen je Vorlaufkurs sieben Kinder mit durchschnittlich acht Wochenstunden an der Deutschförderung teil. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Deutschvorlaufkurse sind in Hessen für alle Kinder Pflicht, die vor ihrer Einschulung nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Mit der intensiven Sprachförderung sollen die angehenden Schulanfänger aufs Lernen vorbereitet werden. Nur Kinder mit gutem Deutsch können dem Unterricht folgen - so die Überzeugung hinter dem Angebot.

Die Vorlaufkurse liegen in schulischer Verantwortung und finden in der Grundschule oder Kindertagesstätte statt. Aktuell 95 Prozent der Kinder schaffen danach den Sprung in die erste Klasse, die anderen werden vom Unterricht zurückgestellt und lernen weiter Deutsch.

Im Schnitt nehmen je Vorlaufkurs sieben Kinder mit durchschnittlich acht Wochenstunden an der Deutschförderung teil. Bei größeren Gruppen wird die Stundenzahl erhöht. Nach Angaben des hessischen Kultusministeriums folgen ab 2028 auch Bayern und Nordrhein-Westfalen dem hessischen Modell. Bereits zuvor hatten Hamburg und Baden-Württemberg nachgezogen.

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