Fast jeder dritte angehende Grundschüler hat Sprachdefizit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast ein Drittel des Jahrgangs angehender Schulanfängerinnen und Schulanfängern in Hessen wird in einem Vorlaufkurs für Deutsch auf die Einschulung vorbereitet. Landesweit lernen rund 16.800 Kinder in etwa 2.400 Vorlaufkursen, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte. Das Angebot wurde im Schuljahr 2002/2003 eingeführt und ist für Kinder mit Sprachdefiziten seit dem Schuljahr 2021/2022 verpflichtend.

«Nur wer Deutsch spricht, kann sich dann auch mit seinen Leistungen für ein selbstbestimmtes Leben entfalten», erklärte Kultusminister Armin Schwarz (CDU). Das sei die wichtigste Grundlage für den Bildungserfolg und die Entwicklung junger Menschen. Seit Einführung der Vorlaufkurse sei die Zahl der Zurückstellungen zum Schulstart aus rein sprachlichen Gründen deutlich zurückgegangen, teilte das Ministerium mit. Es gebe zudem weniger Wiederholer.

95 Prozent der Kinder schaffen anschließend den Schulstart

Anderthalb Jahre vor der Einschulung wird in Hessen beim Schulaufnahmeverfahren geprüft, ob sprachlicher Förderbedarf besteht. In dem Fall muss das Kind zur Vorbereitung auf den Schulanfang ein Jahr lang den Deutschkurs besuchen. Die Vorlaufkurse werden von den Schulen organisiert und finden in der Grundschule oder in der Kindertagesstätte statt.

«Etwa 95 Prozent der Kinder schaffen anschließend den Sprung in die erste Klasse», erläuterte das Ministerium. «Die anderen werden vom Unterricht zurückgestellt, lernen weiter Deutsch und können dann im Verlauf des Schuljahres nachrücken.»

Hessen als Vorbild für andere Bundesländer