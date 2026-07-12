Sprachförderung

Wissenschaftliche Studie zu Deutschkursen für Kinder geplant

Sie gelten als Erfolgsmodell - aber wie wirksam sind die hessischen Deutschkurse für angehende Erstklässler tatsächlich? Heidelberger Forscher schauen sich die Kurse genauer an.

In Hessen sollen Kinder ihre Schullaufbahn erst dann starten, wenn ihr Deutsch ausreichend gut ist. (Symbolbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
In Hessen sollen Kinder ihre Schullaufbahn erst dann starten, wenn ihr Deutsch ausreichend gut ist. (Symbolbild)

Wiesbaden/Heidelberg (dpa/lhe) - Laut Experten sind die hessischen Vorlaufkurse für angehende Schulkinder mit schlechtem Deutsch eine gute Sache - diese Einschätzung soll nun wissenschaftlich überprüft werden. «Wir arbeiten in Heidelberg derzeit an einem entsprechenden Forschungsdesign - die bisherigen Hinweise des hessischen Kultusministeriums deuten aber in eine zuversichtliche Richtung», sagte Professor Giulio Pagonis von der Universität Heidelberg.

Es sei mutmaßlich kein Zufall, dass das hessische Modell der Vorlaufkurse derzeit in weiteren Flächenbundesländern nachgeahmt wird, erklärte der Sprachwissenschaftler. Bislang gebe es allerdings keine valide Wirksamkeitsstudien, dass die Teilnahme am Vorlaufkurs positive Effekte für die Sprachentwicklung hervorruft. 

Im hessischen Schulaufnahmeverfahren wird anderthalb Jahre vor der geplanten Einschulung untersucht, wie gut die Kinder Deutsch sprechen. Besteht Förderbedarf, dann müssen die angehenden Erstklässler einen Deutsch-Vorlaufkurs besuchen. Nach Angaben des hessischen Kultusministeriums gibt es inzwischen auch in Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg solche Kurse.

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