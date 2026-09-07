Was will die AfD in Hessen und wo steht sie?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Erstarken der AfD geht es künftig in Deutschland auch um die Frage, wie ohne die Partei noch Mehrheiten in der demokratischen Mitte gebildet werden können. In Hessen stehen erst einmal keine Wahlen an, doch wie ist die AfD hier aufgestellt? Der Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève zufolge liegt die Partei in Umfragen derzeit bei 20 bis 22 Prozent. Dieser Erfolg täusche aber über Schwächen hinweg.

Wo steht die AfD politisch?

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Partei 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft und mit der Beobachtung begonnen. Hiergegen setzte sich die AfD juristisch zur Wehr, jedoch ohne Erfolg. Sowohl das Verwaltungsgericht in Wiesbaden als auch der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, das die hessische AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet werden darf.

Wie stark ist die AfD in Hessen?

Bei der Landtagswahl 2023 erhöhte die AfD ihren Stimmenanteil von 13,1 auf 18,4 Prozent und wurde zweitstärkste Kraft. Bei den Kommunalwahlen im März konnte sie ihren landesweiten Stimmenanteil von 6,8 auf 14,8 mehr als verdoppeln. Bei der Wiederwahl der Doppelspitze Andreas Lichert und Robert Lambrou auf einem Parteitag im November vergangenen Jahres hatte Lambrou mit Blick auf die sogenannte Brandmauer gesagt, dass die Mehrheit im Land eine «Mitte-rechts» Regierung wolle. Der Vorsitzende der stärksten politischen Kraft im Land, CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, schloss dies auf Landes- und kommunaler Ebene mehrfach kategorisch aus.

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«Dieser Erfolg täuscht über die Schwäche der Partei in ihrer Organisationsstruktur und in der Kommunalpolitik hinweg», sagt de Nève. In Hessen habe die AfD nur etwa ein Achtel der SPD-Mitglieder beziehungsweise ein Sechstel der CDU-Mitglieder. «Diese Schwäche der AfD führte bei der Kommunalwahl zuletzt dazu, dass die Partei nur in jeder fünften hessischen Gemeinde überhaupt zur Wahl stand. Selbst in Gemeinden, in denen die Partei bei der Landtags- oder Bundestagswahl sehr erfolgreich war, gelang es ihr nicht, eigene Kandidaten zu nominieren.» Die AfD hat nach eigenen Angaben im Land rund 5.000 Mitglieder.

Was will die AfD in Hessen?

In den auf ihrer Homepage veröffentlichten Leitlinien stellt die AfD ihre Ziele dar. Dort fordert sie unter anderem eine Senkung der Hürden für Volksbegehren, hessenweite, verdachtsunabhängige Kontrollen zur Bekämpfung der Ausländerkriminalität oder konsequente Abschiebung aller ausreisepflichtigen Menschen. Weiter: «Den von der hessischen Landesregierung eingeführten islamischen Religionsunterricht lehnen wir grundsätzlich ab.» Zudem wolle die Partei nicht weiter zulassen, «dass unsere deutsche Sprache durch geschlechterneutrale Worterfindungen oder Wortergänzungen vergewaltigt wird». Ebenso gebe es keinen Grund für «Alarmismus beim Klimawandel».

Wie arbeitet die AfD im Landtag als stärkste Oppositionskraft?

Der Wunsch, auch einen Landtagsvizepräsidenten zu stellen, ist in der laufenden Legislaturperiode mehrfach gescheitert. Die AfD initiierte einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik. Von ursprünglich 43 Fragen sind nach einem gerichtlichen Streit noch elf übrig. Zu unterschiedlichen Themen stellte die Fraktion im Parlament nach Angaben der Partei 619 Kleine Anfragen.