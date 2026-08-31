Dürre

Wassernotstand im Landkreis Fulda beendet

Nach Wochen mit Einschränkungen beim Wasserverbrauch kann in Fulda und umliegenden Gemeinden aufgeatmet werden: Der Wassernotstand ist aufgehoben.

Bürger und Betriebe sollten ihren Wasserverbrauch während des Notstands auf das absolut Notwendige beschränken. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Bürger und Betriebe sollten ihren Wasserverbrauch während des Notstands auf das absolut Notwendige beschränken. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Die Stadt Fulda und die Gemeinden Petersberg, Eichenzell und Ebersburg haben den Wassernotstand aufgehoben. Die Lage der Trinkwasserversorgung habe sich entspannt, teilte RhönEnergie in Fulda mit. Angesichts der Wetterlage werde in den nächsten Tagen eine weitere Entspannung der Situation erwartet. Ab Dienstag gelten die Einschränkungen, bei der etwa das Gießen im Garten oder das Befüllen von Pools verboten gewesen waren, nicht mehr. Der Notstand war Mitte August wegen der langanhaltenden Trockenheit ausgerufen worden.

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