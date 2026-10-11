Wasserrohrbruch erschwert Feuerwehr das Löschen

Ludwigshafen (dpa) - Ein Wasserrohrbruch hat der Feuerwehr die Arbeit beim Löschen eines Wohnungsbrands in der rheinland-pfälzischen Stadt Ludwigshafen erschwert. Die Einsatzkräfte mussten laut Feuerwehr am Abend mit zusätzlichen Tanklöschfahrzeugen zu dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus ausrücken, um ausreichend Wasser für ihre Arbeit zu haben. Den Angaben zufolge war die Wasserversorgung zuvor nach einem Rohrbruch ausgefallen.