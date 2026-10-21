Reparaturen dauern an

Wasserstoff-Flotte im Taunus noch länger nicht komplett

Für die 27 Züge war die Überholung noch in diesem Jahr geplant. Nun nennt Hersteller Alstom einen neuen Zeitrahmen.

Bis alle Wasserstoffzüge überholt sein werden, dauert es länger als bisher angekündigt. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Bis alle Wasserstoffzüge überholt sein werden, dauert es länger als bisher angekündigt. (Archivbild)

Hofheim (dpa/lhe) - Die Flotte von Wasserstoffzügen im Taunus wird wegen andauernder Reparaturen noch länger nicht komplett sein. Alle Züge werden mit neuen Brennstoffzellen ausgestattet - aktuell rechnet der Hersteller Alstom damit, dass dies erst im zweiten Halbjahr 2028 abgeschlossen wird. 

Grund für die Verzögerung seien Materialengpässe und technologische Anpassungen. Ursprünglich sollten alle 27 Züge bereits Ende des laufenden Jahres überholt sein.  

Geplant war für Dezember 2022 der Start der weltweit größten Flotte mit der umweltfreundlichen Technologie auf vier Linien im Taunusnetz. Doch von Beginn an gab es Probleme, zunächst mit der Lieferung, dann mit dem Betrieb. Wasserstoffzüge werden laut RMV auch 2027 nur auf der Strecke Bad Homburg - Brandoberndorf (RB15) fahren.

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