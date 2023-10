Wasserwerfer-Einsatz bei pro-palästinensischer Mahnwache

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt am Main hat die Polizei einen Wasserwerfer eingesetzt, um eine verbotene pro-palästinensische Mahnwache aufzulösen. Die Hauptwache werde derzeit geräumt, teilte die Polizei am Mittwochabend auf X, ehemals Twitter, mit. Ein Polizeisprecher bestätigte das. «Die vereinzelten Personen, die nicht der Aufforderung nachgekommen sind, wurden durch die Einsatzkräfte wegbefördert.»