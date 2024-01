Watzke über Sancho: Kommt nur ab und zu zu spät

Darmstadt (dpa) - Hans-Joachim Watzke hat Rückkehrer Jadon Sancho gegen den Vorwurf mangelnder Disziplin in Schutz genommen. «Der Jadon hat gar kein Disziplinproblem, ich weiß nicht, wer das immer erzählt hat», sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Samstagabend bei Sky. «Der Jadon hat nur ein Problem, er kommt ab und zu mal zu spät. Er hat nur eine Uhr, die ist nicht so ausgeprägt.» Der 23-Jährige sei «ein ganz lieber Junge, aber ab und zu kam er mal zu spät. Aber damit muss man umgehen.»