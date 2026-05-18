Schokoladenhersteller

Wechsel bei Ritter Sport: Firmengründer-Urenkel neue Chefs

Zuletzt schrieb Ritter Sport rote Zahlen, nun folgt der Wechsel auf dem Chefposten. Zwei Urenkel der Firmengründer übernehmen als Doppelspitze.

Moritz Ritter und Tim Hoppe übernehmen den Vorsitz der Geschäftsführung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Foto: -/Ritter Sport/dpa
Moritz Ritter und Tim Hoppe übernehmen den Vorsitz der Geschäftsführung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG.

Waldenbuch (dpa) - Führungswechsel beim Schokoladenhersteller Ritter Sport: Bei dem Unternehmen aus dem schwäbischen Waldenbuch bei Stuttgart haben zum 15. Mai Moritz Ritter und Tim Hoppe als Doppelspitze den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen, wie das Familienunternehmen mitteilte. Damit liegt die Verantwortung für das operative Geschäft des Unternehmens wieder bei Mitgliedern der Inhaberfamilie, denn die neuen Chefs sind die Urenkel der Unternehmensgründer Clara und Alfred Ritter.

Andreas Ronken, der seit 2015 Chef des Schokoladenherstellers war, werde das Unternehmen verlassen, hieß es laut Mitteilung. Er habe den Konzern maßgeblich geprägt und wichtige Impulse für dessen Weiterentwicklung gesetzt, sagte Ritter laut Mitteilung. «Wir haben großen Respekt vor dieser Leistung in erfolgreichen wie in herausfordernden Zeiten und danken ihm für sein großes Engagement im Namen aller Gesellschafter», sagte Hoppe laut Mitteilung.

Schmerzhafte Einschnitte

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Aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Situation habe Ritter Sport in den letzten Monaten ein Programm mit schmerzhaften Einschnitten auf den Weg gebracht, teilten die beiden neuen Chefs mit. «Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, selbst Verantwortung zu übernehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden die notwendige Transformation abzuschließen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen», so Ritter und Hoppe.

Ritter Sport hatte Ende April mitgeteilt, dass nach einem Verlust im vergangenen Jahr etwas mehr als jede zehnte Stelle wegfallen soll. Das sei der erste Stellenabbau in der mehr als 110-jährigen Unternehmensgeschichte. Als Gründe nannte der Sprecher stark gestiegene Rohstoffpreise, vor allem bei Kakao. Aber auch die Preise für Energie und Verpackungen hätten das Geschäft zuletzt belastet. Zudem sei eine deutliche Kaufzurückhaltung zu spüren.

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