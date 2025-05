Wegen Bettensteuer? Frau geht auf Hotelmitarbeiterin los

Mannheim (dpa/lsw) - In einem Mannheimer Hotel hat eine Frau eine Mitarbeiterin angegriffen. Polizeiangaben zufolge soll die 23-jährige Frau die Hotelmitarbeiterin an der Rezeption an den Haaren zu Boden gezogen, mit den Fingernägeln gekratzt und auf sie eingeschlagen haben. Der 20 Jahre alte Begleiter der Frau soll sich gegen die beiden Frauen und weitere Hotelmitarbeiter gestellt haben, um deren Eingreifen zu verhindern.