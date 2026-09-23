3. Liga

Wehen Wiesbaden holt Jochen Seitz als neuen Trainer

Der 49-Jährige übernimmt beim hessischen Drittligisten erst einmal nur bis zum Saisonende und soll den Verein in sichere Gefilde führen.

Jochen Seitz ist neuer Trainer des SV Wehen Wiesbaden. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Jochen Seitz ist neuer Trainer des SV Wehen Wiesbaden. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Jochen Seitz ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge des in der Vorwoche entlassenen Daniel Scherning an und erhält bei den Hessen zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option zur Verlängerung. 

«Mit Jochen Seitz konnten wir einen Trainer für uns gewinnen, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er Mannschaften erfolgreich entwickelt, stabilisiert und dauerhaft leistungsfähig macht», begründete Wehen Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver die Entscheidung. 

Seitz arbeitete zuletzt für den Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig, mit dem er zweimal nacheinander als Nordost-Meister erst in der Relegation den Aufstieg in die 3. Liga verpasste. Zuvor war er von 2016 bis 2023 sieben Jahre lang Trainer von Viktoria Aschaffenburg. 

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Wehen mit Saison-Fehlstart

Nach bisher nur einem Sieg und zwei Unentschieden - bei vier Niederlagen - steht der SVWW nach sieben Spieltagen mit lediglich fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. «Jetzt geht es darum, bis zur Winterpause die nötige Stabilität zu entwickeln und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen», sagte Stöver. 

Um dies zu erreichen, soll Seitz so schnell wie möglich eine klare Struktur und Spielidee entwickeln und die vorhandene Qualität bestmöglich zur Geltung bringen. «Diese Aufgabe reizt mich sehr. Jetzt gilt es, die Mannschaft Schritt für Schritt zu stabilisieren, als Einheit weiterzuentwickeln und die Voraussetzungen für erfolgreiche Ergebnisse zu schaffen», sagte der Fußball-Lehrer. 

Sein Debüt an der Seitenlinie wird Seitz am 2. Oktober im Testspiel der Hessen gegen den Zweitligisten Karlsruher SC geben. Das erste Pflichtspiel mit dem SVWW steht dann am 11. Oktober beim FC Ingolstadt an.

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