Volleyball-Bundesliga

VC Wiesbaden holt Sens als neuen Cheftrainer

Der VC Wiesbaden stellt sich neu auf. Aus Schwerin kommt Co-Trainer Paul Sens, der die Hessinnen als Chef-Trainer übernimmt.

Wiesbaden findet in Paul Sens einen neuen Cheftrainer. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Wiesbaden findet in Paul Sens einen neuen Cheftrainer. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben Paul Sens als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 28-Jährige wird den hessischen Bundesligisten ab der neuen Saison übernehmen. Er erhält nach Vereinsinformationen einen Dreijahresvertrag. Bis zum Saisonende werden die Hessinnen noch von VCW-Sportdirektor Benedikt Frank betreut, der den im Februar entlassenen Tigin Yağlioğlu als Interimscoach folgte. Ihm zur Seite steht bis zum Sommer der frühere Nationalspieler Jochen Schöps. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sens ist aktuell Co-Trainer beim deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin. Von 2023 bis 2025 fungierte er zudem in der belgischen Nationalmannschaft als Assistenz-Coach. «Paul hat bereits als junger Trainer einen geschärften analytischen Blick, ist sehr reflektiert und steht für ein modernes Führungskonzept, das Methodik, Entwicklung und Leistungsorientierung beispielhaft verknüpft», sagte Frank.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite