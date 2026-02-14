VC Wiesbaden holt Sens als neuen Cheftrainer
Der VC Wiesbaden stellt sich neu auf. Aus Schwerin kommt Co-Trainer Paul Sens, der die Hessinnen als Chef-Trainer übernimmt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben Paul Sens als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 28-Jährige wird den hessischen Bundesligisten ab der neuen Saison übernehmen. Er erhält nach Vereinsinformationen einen Dreijahresvertrag. Bis zum Saisonende werden die Hessinnen noch von VCW-Sportdirektor Benedikt Frank betreut, der den im Februar entlassenen Tigin Yağlioğlu als Interimscoach folgte. Ihm zur Seite steht bis zum Sommer der frühere Nationalspieler Jochen Schöps.
Sens ist aktuell Co-Trainer beim deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin. Von 2023 bis 2025 fungierte er zudem in der belgischen Nationalmannschaft als Assistenz-Coach. «Paul hat bereits als junger Trainer einen geschärften analytischen Blick, ist sehr reflektiert und steht für ein modernes Führungskonzept, das Methodik, Entwicklung und Leistungsorientierung beispielhaft verknüpft», sagte Frank.