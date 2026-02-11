Volleyball-Coup: Wiesbaden holt Schöps als Co-Trainer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volleyball-Frauen des VC Wiesbaden haben einen Coup gelandet. Der Bundesligist verpflichtete den früheren Nationalspieler Jochen Schöps als neuen Co-Trainer. Der 42-Jährige, der in seiner Karriere 318 Länderspiele absolvierte, betreut den Tabellensiebten bis zum Saisonende vorerst gemeinsam mit Benedikt Frank.

Der Sportdirektor hatte das Amt des Cheftrainers Anfang Februar von Tigin Yaglioglu übernommen, von dem sich der Verein getrennt hatte. Nun musste auch dessen Assistent Christian Sossenheimer gehen, der seit 2010 für die Wiesbadener arbeitete. Über eine mögliche weitergehende Einbindung von Schöps will der Verein zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

VCW erhofft sich positives Signal

Schöps, der einst zu den weltbesten Diagonalangreifern gehörte und mit der DVV-Auswahl 2014 WM-Bronze gewann, bringt Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Profivolleyball auf höchstem internationalen Niveau mit. «Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen und unterschiedliche Einflüsse hier einzubringen und die Mädels zu unterstützen. Mir ist es wichtig, die Freude am Volleyball zu vermitteln. So lässt es sich gut und hart zusammenarbeiten», sagte der zweimalige Olympia-Teilnehmer.