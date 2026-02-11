Volleyball-Bundesliga

Volleyball-Coup: Wiesbaden holt Schöps als Co-Trainer

Der VC Wiesbaden holt sich prominente Verstärkung ins Trainerteam. Ex-Nationalspieler Schöps soll die Hessinnen auf Erfolgskurs bringen.

Jochen Schöps ist neuer Co-Trainer beim VC Wiesbaden. (Archivbild)
Jochen Schöps ist neuer Co-Trainer beim VC Wiesbaden. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volleyball-Frauen des VC Wiesbaden haben einen Coup gelandet. Der Bundesligist verpflichtete den früheren Nationalspieler Jochen Schöps als neuen Co-Trainer. Der 42-Jährige, der in seiner Karriere 318 Länderspiele absolvierte, betreut den Tabellensiebten bis zum Saisonende vorerst gemeinsam mit Benedikt Frank. 

Der Sportdirektor hatte das Amt des Cheftrainers Anfang Februar von Tigin Yaglioglu übernommen, von dem sich der Verein getrennt hatte. Nun musste auch dessen Assistent Christian Sossenheimer gehen, der seit 2010 für die Wiesbadener arbeitete. Über eine mögliche weitergehende Einbindung von Schöps will der Verein zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.      

VCW erhofft sich positives Signal 

Schöps, der einst zu den weltbesten Diagonalangreifern gehörte und mit der DVV-Auswahl 2014 WM-Bronze gewann, bringt Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Profivolleyball auf höchstem internationalen Niveau mit. «Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen und unterschiedliche Einflüsse hier einzubringen und die Mädels zu unterstützen. Mir ist es wichtig, die Freude am Volleyball zu vermitteln. So lässt es sich gut und hart zusammenarbeiten», sagte der zweimalige Olympia-Teilnehmer.

Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie hat Schöps im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten VfB Suhl am kommenden Samstag. «Er steht für Leistungsorientierung und höchste Ansprüche. Wir freuen uns sehr, dass er uns in dieser Phase der Saison unterstützt», sagte Co-Geschäftsführer Thomas Utsch und fügte hinzu: «Seine Präsenz ist ein starkes Signal für unsere Mannschaft und für den Standort Wiesbaden.»

