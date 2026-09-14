3. Liga

Wehen Wiesbaden trennt sich von Trainer Scherning

Nur zwei Punkte aus fünf Drittligapartien sind zu wenig. Tabellenschlusslicht SV Wehen Wiesbaden stellt Daniel Scherning frei.

Daniel Scherning ist nicht mehr Trainer des SV wehen Wiesbaden (Archivbild). Foto: Uwe Anspach/dpa
Daniel Scherning ist nicht mehr Trainer des SV wehen Wiesbaden (Archivbild).

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und Trainer Daniel Scherning mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die Hessen mitteilten, muss auch Co-Trainer Andreas Zimmermann gehen. «Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. 

Der SVWW ist nach fünf Spieltagen Tabellenschlusslicht mit nur zwei Punkten. Als einziges Team haben die Hessen noch nicht gewonnen. Damit sei man deutlich hinter den eigenen Erwartungen geblieben, betonte Stöver. Er erklärte zudem, dass die Mannschaft bereits in der Schlussphase der Vorsaison nicht mehr das Niveau der ersten Monate erreicht hatte. 

Steinmetz und Modica übernehmen vorerst

Scherning hatte Wehen Wiesbaden als Tabellen-13. im November 2025 übernommen und stabilisiert. Es folgten neun Siege in den ersten 14 Spielen, wodurch sich der Verein aus dem Tabellenkeller lösen konnte. «Natürlich hätten wir uns den Start in diese Saison anders vorgestellt. Die Entscheidung des Vereins respektiere ich, auch wenn ich gern mit dieser Mannschaft weitergearbeitet hätte», sagte der 42-Jährige, der noch Vertrag bis 2028 hatte. 

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Bis zur Verpflichtung eines neuen Coaches übernehmen die bisherigen Co-Trainer Frank Steinmetz und Giuliano Modica das Team interimsmäßig. Bereits an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) tritt der SVWW bei Fortuna Köln an.

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