Wehen Wiesbaden verliert Generalprobe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden ist die Generalprobe vor dem Saisonstart in der 3. Liga misslungen. Die Hessen verloren gegen den französischen Zweitligisten FC Metz mit 0:2 (0:1). Die Tore für den Absteiger aus der Ligue 1 erzielten in der heimischen Brita-Arena Arthur Atta (33. Minute) und Simon Elisor (55.). Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) startet der SVWW beim SC Verl in die Liga.