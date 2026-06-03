Wettervorhersage

Weiter Gewittergefahr in Hessen

Viele Wolken und dazu immer wieder Gewitter, Hagel und Sturmböen: Es bleibt ungemütlich in Hessen.

In Hessen sind weiterhin Gewitter möglich. (Symbolbild) Foto: Jan Eifert/dpa
In Hessen sind weiterhin Gewitter möglich. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen ist in den kommenden Tagen weiterhin mit Gewittern und Regenschauern zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, nehmen die Niederschläge im Tagesverlauf vorerst ab. Bei den Gewittern sei mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 17 bis 23 Grad, nachts bei 9 bis 13. 

Am Donnerstag ziehen erneut Schauer und Gewitter auf. Der DWD sagt Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel voraus. Die Höchsttemperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. Auch am Freitag kommt es bei 13 bis 20 Grad immer wieder zu Schauern und vereinzelten Gewittern.

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