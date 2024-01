Weitere Demonstrationen in Hessen gegen rechts

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch an diesem Wochenende wird in mehreren hessischen Städten und Kommunen gegen die AfD und Rechtsextremismus demonstriert. So werden zu der Veranstaltung am Samstag in Marburg (15.00 Uhr) mehrere Tausend Menschen erwartet. «Rechtsextremismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Für Rechtsextremismus ist kein Platz in unserer friedlichen und bunten Stadt», sagte der Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).

Am selben Tag wird unter anderem in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) demonstriert, Beginn ist um 10.00 Uhr. Um 11.30 Uhr startet die Veranstaltung in Michelstadt (Odenwaldkreis), in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) treffen sich die Demonstrierenden um 14.00 Uhr.

Am vergangenen Wochenende waren in Hessen knapp 70 000 Menschen auf die Straßen gegangen, um sich für die Demokratie und gegen rechts starkzumachen. Deutschlandweit waren es mehr als 900 000 Menschen gewesen.