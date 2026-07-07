Weitere Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Offenburg

Offenburg (dpa/lsw) - Nach den tödlichen Schüssen in Offenburg wird weiter ermittelt. Die genauen Schwerpunkte der Ermittlungsgruppe nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Die Ermittler werden aber unter anderem der Frage nachgehen, woher die Waffe stammt, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde.

Der 33-Jährige soll am Montagmorgen in einer Hofeinfahrt zuerst seine Ex-Partnerin und dann sich selbst getötet haben. Die Einsatzkräfte fanden den Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit tot in der Einfahrt in einem Wohngebiet. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort starb die Ukrainerin kurze Zeit später.

Der Tatverdächtige ist den Ermittlern zufolge nicht vorbestraft, aber wegen Beleidigung und Stalking-Vorwürfen bekannt. Den Ermittlungen zufolge hatte er mit dem Opfer eine Beziehung, die vor mehreren Monaten beendet wurde. Im Anschluss an die Trennung soll die Polizei unter anderem wegen gegenseitiger Anzeigen zu Beleidigung, übler Nachrede und Stalking involviert gewesen sein.