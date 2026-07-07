Zwei Tote

Bluttat in Offenburg: Diese Fragen sind noch offen

Nach Schüssen in Offenburg sind zwei Menschen tot – ein 33-Jähriger tötete mutmaßlich seine Ex-Freundin. Welche Fragen nun die Ermittler beschäftigen.

Die beiden Toten sind ein 33-Jähriger und eine 36-Jährige. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die beiden Toten sind ein 33-Jähriger und eine 36-Jährige.

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger erschießt in Offenburg mutmaßlich seine Ex-Freundin und dann sich selbst. Nach der Bluttat in einem Wohngebiet im Nordosten der Stadt sind mehrere Fragen noch offen.

Am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, weil Anwohner Schüsse gehört hatten. In der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Händelstraße fanden die ausgerückten Streifen schließlich einen toten Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit sowie eine schwer verletzte 36-jährige Ukrainerin, die wenig später im Krankenhaus starb.

Tatverdächtiger nicht vorbestraft, aber polizeibekannt

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 33-Jährige am Morgen zum Wohnort seiner früheren Partnerin gekommen sein. Dort habe er sie und dann sich selbst erschossen. Die beiden hatten demnach eine Beziehung, die vor mehreren Monaten endete. Danach soll es laut Polizei unter anderem zu gegenseitigen Anzeigen wegen Beleidigung, übler Nachrede und Stalking gekommen sein. Der Mann war der Polizei deshalb bekannt, ohne jedoch vorbestraft zu sein.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der 33-Jährige wurde tot in einer Hofeinfahrt gefunden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der 33-Jährige wurde tot in einer Hofeinfahrt gefunden.

Warum der Tatverdächtige sich mutmaßlich dazu entschlossen hat, seine Ex-Freundin zu töten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch, ob es vor den Schüssen eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gab. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben zwei Schusswaffen sicher - eine im Auto des Tatverdächtigen und eine weitere in der Nähe des Tatorts. Woher der 33-Jährige die beiden Waffen hatte, müsse ermittelt werden.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Solche Gewaltverbrechen werden auch als Femizid bezeichnet. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden - also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Die Kriminalpolizei Offenburg wertet weiterhin Spuren vom Tatort aus und bittet um Hinweise von Zeugen, die den Mann möglicherweise im Vorfeld der Tat gesehen haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Schüsse und Schreie» - zwei Tote in Offenburg
Baden-Württemberg

«Schüsse und Schreie» - zwei Tote in Offenburg

Mitten in einem ruhigen Wohngebiet in Offenburg fallen Schüsse. Eine Frau und der mutmaßliche Täter sind tot. Was ist passiert?

06.07.2026

Schüsse in Offenburg: Tote kannten sich
Größerer Einsatz

Schüsse in Offenburg: Tote kannten sich

Nach Schüssen in Offenburg sind zwei Menschen tot. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann und die Frau sich kannten.

06.07.2026

26-Jähriger soll Freundin getötet haben
Kriminalität

26-Jähriger soll Freundin getötet haben

Ein Hinweis setzt alles in Bewegung: Polizisten entdecken nach einer Nachricht eine tote Frau in einer Kirchheimer Wohnung. Noch sind viele Fragen offen.

18.08.2025

Revision nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach beantragt
Strafverfahren

Revision nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach beantragt

Der Vater von zwei Töchtern wurde in seinem Bett erstochen. Die Täterin wurde kurz darauf tot aufgefunden. Die Ehefrau soll laut Gericht bei der Tat geholfen haben - das Urteil akzeptiert sie nicht.

03.04.2025

Ehefrau nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach verurteilt
Strafverfahren

Ehefrau nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach verurteilt

Ein 42-Jähriger wurde in seinem Bett erstochen. Die Täterin wurde kurz darauf tot aufgefunden. Nun endete der Prozess gegen zwei mutmaßliche Helferinnen - eine wurde verurteilt.

31.03.2025