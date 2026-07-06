Schüsse in Offenburg: Tote kannten sich
Nach Schüssen in Offenburg sind zwei Menschen tot. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann und die Frau sich kannten.
Offenburg (dpa) - Der Mann und die Frau, die nach Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg gestorben sind, kannten sich nach aktuellen Ermittlungen der Polizei. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen demnach nicht vor. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.
Zeugen hätten am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr mehrere Schüsse gemeldet. Einsatzkräfte fanden daraufhin einen toten Mann in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses sowie eine schwerstverletzte Frau. Trotz Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt erlag die Frau kurze Zeit später ihren Verletzungen in einer Klinik. In der Nähe des Tatorts wurde den Angaben nach eine Waffe sichergestellt.
Weitere Angaben zum Alter der Opfer oder zu den genauen Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.