Größerer Einsatz

Schüsse in Offenburg: Ein Toter, eine Schwerverletzte

In Offenburg fallen am Montagmorgen Schüsse. Die Polizei findet einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei findet einen Toten und eine Schwerverletzte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei findet einen Toten und eine Schwerverletzte. (Symbolbild)

Offenburg (dpa) - Nach Schüssen in Offenburg hat die Polizei einen toten Mann und eine schwer verletzte Frau gefunden. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wie die Beamten mitteilten. Der Einsatz findet im Nordosten der Stadt in einem Wohngebiet statt.

Hintergründe unklar

Streifen seien nach mehreren Notrufen am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr zu der Örtlichkeit gefahren. Dort seien Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet worden. Rettungsdienst und Notarzt hätten die Frau weiter versorgt, teilte die Polizei mit. 

Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Angaben etwa zum Alter der beiden machen oder zur Frage, in welcher Beziehung die zwei zueinander standen. Auch Hintergründe für das Geschehen seien noch unklar, sagte ein Sprecher. «Die Ermittlungen hierzu dauern an.»

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Kein Hinweis auf beteiligte Dritte

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass keine weiteren Menschen bei dem Vorfall anwesend waren. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung», betonte der Sprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Offenburg liegt in Baden-Württemberg grob zwischen Freiburg und Karlsruhe nahe der Grenze zu Frankreich und ist eigenen Angaben zufolge mit über 62.000 Einwohnern die größte Stadt des Ortenaukreises.

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