Kontrollierte Sprengung

Weitere Weltkriegsbomben in Heilbronn werden gesprengt

Vier von acht gefundenen Weltkriegsbomben in Heilbronn wurden bereits erfolgreich unschädlich gemacht. Am Samstag soll der Rest kontrolliert gesprengt werden. Das muss man dazu wissen.

Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Am Samstag sollen in Heilbronn vier weitere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden. Am Freitag wurden bereits vier Bomben unschädlich gemacht. Es sei eine Sprengung am Vormittag und eine Sprengung am Nachmittag vorgesehen, teilte die Stadt mit. Etwa zehn bis 15 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte. Betroffen sind vor allem Aussiedlerhöfe im Bereich der Sprengstelle. 

Die Sprengkörper waren bei Kampfmittelräumarbeiten in einer alten Kiesgrube im Gewann Schollenhalde in Heilbronn-Böckingen entdeckt worden. Eine Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ergab laut Stadt, dass sie nicht an Ort und Stelle entschärft werden können. Deshalb sollen sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in den Krämerschlag nordwestlich von Frankenbach gebracht werden. Das nahezu unbebaute Gebiet wurde als Sprengort ausgewählt.

Menschen in der Umgebung müssen mit lauten Detonationen, Rauchentwicklung und Erschütterungen rechnen. Vor jeder Sprengung soll im angrenzenden Bereich ein einminütiges Warnsignal der Sirenen ertönen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch Einschränkungen für Autofahrer

Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Landstraße 533 werde ab acht Uhr bis zur Entwarnung zwischen der K 9558 und dem Kreisverkehr Frankenbach (Speyerer/Würzburger Straße) gesperrt, hieß es von der Stadt. Für Anlieger sei die Straße bis zum Ortsausgang Frankenbach frei. Weitere Straßensperrungen seien kurzfristig während des Transports erforderlich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Acht Weltkriegsbomben werden in Heilbronn gesprengt
Kontrollierte Sprengung

Acht Weltkriegsbomben werden in Heilbronn gesprengt

Acht Weltkriegsbomben wurden in einer alten Kiesgrube in Heilbronn entdeckt. Für die kontrollierten Sprengungen müssen Menschen ihre Häuser verlassen.

13.11.2026

Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden gesprengt
Notfälle

Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden gesprengt

Zwei US-Bomben werden am künftigen BKA-Standort gefunden. Die Stadt setzt auf eine schnelle Entschärfung - am späten Abend gibt es Entwarnung.

22.09.2026

Zweiter Weltkrieg

Experten planen kontrollierte Sprengung von 150-Kilo-Bombe

Kampfmittelräumer wollen bei einem bekannten Denkmal hoch über dem Rhein einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen.

15.07.2024

Rheingau-Taunus-Kreis

Erneut Weltkriegsbomben-Entschärfung am Niederwalddenkmal

29.08.2023

Rheingau-Taunus-Kreis

Vier Weltkriegsbomben bei Rüdesheim gefunden: Sperrungen

Schon seit fast acht Jahrzehnten ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Doch noch immer tauchen gefährliche Überreste jener Zeit auf. Auch jetzt wieder hoch über dem Rhein neben einem Touristen-Hotspot.

08.08.2023