Weitere Weltkriegsbomben in Heilbronn werden gesprengt
Vier von acht gefundenen Weltkriegsbomben in Heilbronn wurden bereits erfolgreich unschädlich gemacht. Am Samstag soll der Rest kontrolliert gesprengt werden. Das muss man dazu wissen.
Heilbronn (dpa/lsw) - Am Samstag sollen in Heilbronn vier weitere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden. Am Freitag wurden bereits vier Bomben unschädlich gemacht. Es sei eine Sprengung am Vormittag und eine Sprengung am Nachmittag vorgesehen, teilte die Stadt mit. Etwa zehn bis 15 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte. Betroffen sind vor allem Aussiedlerhöfe im Bereich der Sprengstelle.
Die Sprengkörper waren bei Kampfmittelräumarbeiten in einer alten Kiesgrube im Gewann Schollenhalde in Heilbronn-Böckingen entdeckt worden. Eine Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ergab laut Stadt, dass sie nicht an Ort und Stelle entschärft werden können. Deshalb sollen sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in den Krämerschlag nordwestlich von Frankenbach gebracht werden. Das nahezu unbebaute Gebiet wurde als Sprengort ausgewählt.
Menschen in der Umgebung müssen mit lauten Detonationen, Rauchentwicklung und Erschütterungen rechnen. Vor jeder Sprengung soll im angrenzenden Bereich ein einminütiges Warnsignal der Sirenen ertönen.
Auch Einschränkungen für Autofahrer
Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Landstraße 533 werde ab acht Uhr bis zur Entwarnung zwischen der K 9558 und dem Kreisverkehr Frankenbach (Speyerer/Würzburger Straße) gesperrt, hieß es von der Stadt. Für Anlieger sei die Straße bis zum Ortsausgang Frankenbach frei. Weitere Straßensperrungen seien kurzfristig während des Transports erforderlich.