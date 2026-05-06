Zootiere

Weiteres Trampeltier im Opel-Zoo geboren

Im Opel-Zoo gibt es erneut Trampeltier-Nachwuchs: Nach Chuck ist nun auch Victoria geboren. Was Besucher auf der Kamelanlage beobachten können.

Jungtier Victoria ist schon das zweite neugeborene Trampeltier im Opel-Zoo in diesem Jahr. Foto: Archiv Opel-Zoo/dpa
Jungtier Victoria ist schon das zweite neugeborene Trampeltier im Opel-Zoo in diesem Jahr.

Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Einen Monat nach dem ersten diesjährigen Nachwuchs bei den Trampeltieren gibt es erneut ein Jungtier im Opel-Zoo. In der vergangenen Woche kam Trampeltier Victoria zur Welt, wie der Zoo mitteilte. Gemeinsam mit dem Muttertier Vlocka werde sie jetzt einige Tage in einem Vorgehege verbringen, bevor sie mit ihren Artgenossen auf der großen Wiese zusammenkomme. 

Trampeltiere gehören zu den Großkamelen und stammen ursprünglich aus den Trockengebieten Asiens, wie zum Beispiel der Wüste Gobi, wie der Zoo mitteilte. Das Klima wechsele dort zwischen Dürre und Hitze bis 50 Grad im Sommer und Frosttemperaturen bis -25 Grad im Winter. Derzeit lasse sich beobachten, wie das dicke Winterfell der Tiere in großen Fetzen ausgehe. 

Bereits im März berichtete der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus von Kamel-Nachwuchs. Am 29. März war das Trampeltierfohlen Chuck zur Welt gekommen. Muttertier Emily hatte die Geburt seinerzeit problemlos überstanden, wie es hieß.

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