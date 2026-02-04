Weiterhin Glättegefahr in Hessen
Nach plötzlichen starken Schneefällen am Dienstag beruhigt sich die Wetterlage in Hessen. Zum Start in den Mittwoch ist auf den Straßen aber weiterhin Vorsicht geboten.
Offenbach (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem kurzfristigen Wintereinbruch mit starkem Schneefall müssen die Menschen in Hessen am Morgen weiterhin mit glatten Straßen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Mittwoch gebietsweise markante Glätte und Frost geben.
Schnee und Glätte hatten am Dienstag noch zu kilometerlangen Staus etwa auf der A3 bei Idstein geführt. Der Frankfurter Flughafen musste seinen Betrieb kurzzeitig einstellen. Am Mittwoch entspannt sich die Wetterlage, laut DWD soll es trocken bleiben. Im Tagesverlauf kann es heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen klettern am Main auf bis zu 8 Grad, im Norden auf 3 Grad.
Erst am Freitag wieder etwas Regen
Die Nacht auf Donnerstag bleibt trocken, es ziehen Wolken auf. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 0 bis -4 Grad, am Rhein auch um 1 Grad. Über den Tag werden Höchstwerte von 2 bis 6 Grad erwartet, im Nordosten bewegen sich die Temperaturen um 0 Grad. Erneut soll es trocken bleiben.
In der folgenden Nacht kann es bei Temperaturen zwischen -5 Grad in Nordhessen sowie zwischen 1 und -3 Grad im Rest des Landes gebietsweise glatt auf den Straßen werden. Der Freitag zeigt sich meist bewölkt, aus Südwesten wird zeitweise Regen erwartet. Im Nordosten soll es trocken bleiben. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad im Nordosten und im höheren Bergland sowie bis zu 6 Grad in Südhessen.