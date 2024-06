Weiterhin Schauer und örtliche Gewitter in Hessen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen weiterhin mit Schauern und örtlichen Gewittern in den kommenden Tagen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, sind am Mittwoch im Süden und im Osten des Bundeslandes Gewitter und lokale Unwetter möglich. Zunächst ist gebietsweise mit Regen zu rechnen. Im Nachmittagsverlauf lassen die Schauer nach und es wird freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Norden und 25 Grad im Süden. Im Bergland sind um die 17 Grad möglich.