Welche Fußball-Verbände für die NFL Platz machen mussten

Frankfurt/Main (dpa) - Die NFL verjagt Eintracht Frankfurt - zumindest für eine gute Woche, wenn im WM-Stadion von 2006 zwei Saisonpartien der beliebten amerikanischen Football-Liga stattfinden. Um die Partien Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins am 5. November und New England Patriots gegen Indianapolis Colts am 12. November (beide 15.30 Uhr) in der Arena austragen zu können, mussten die NFL und die Stadion-GmbH einige Absprachen deutlich im Vorfeld treffen. Dies berichtete am Donnerstag Patrik Meyer als Geschäftsführer der Stadion GmbH bei einer Pressekonferenz.