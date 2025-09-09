Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entdeckt

Der Flugbetrieb wird von der geplanten Entschärfung wegen des Nachtflugverbotes laut Flughafenbetreiber Fraport nicht betroffen sein. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Der Flugbetrieb wird von der geplanten Entschärfung wegen des Nachtflugverbotes laut Flughafenbetreiber Fraport nicht betroffen sein. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flugbetrieb in Frankfurt am Montag massiv beeinträchtigt
Warnstreik

Flugbetrieb in Frankfurt am Montag massiv beeinträchtigt

Der Verdi-Warnstreik trifft den Luftverkehr. Am größten Flughafen in Frankfurt geht am Montag voraussichtlich so gut wie nichts mehr.

07.03.2025

Fraport warnt vor möglichen Flugausfällen in Frankfurt
Schnee und Eisregen

Fraport warnt vor möglichen Flugausfällen in Frankfurt

An Deutschlands größtem Flughafen rechnet man wegen des Winterwetters mit Verspätungen und Flugausfällen. Fluggäste sollten mehr Zeit einplanen.

04.01.2025

Drohnen beeinträchtigen 2023 mehrfach Flugbetrieb
Flughafen Frankfurt

Drohnen beeinträchtigen 2023 mehrfach Flugbetrieb

Flughäfen sind für Drohnenpiloten grundsätzlich eine Tabuzone. Dennoch werden regelmäßig illegale Drohnenflüge am Frankfurter Flughafen registriert. Das kann Folgen für den Flugbetrieb haben.

21.04.2024

Flughafenbetreiber Fraport wird 100 Jahre alt
Luftverkehr

Flughafenbetreiber Fraport wird 100 Jahre alt

14.02.2024

Luftverkehr

Flughafen Frankfurt: Landebahn für zwei Wochen außer Betrieb

08.05.2023