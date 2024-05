Weltpremiere von «Die Gänsemagd» eröffnet Grimm Festspiele

Hanau (dpa/lhe) - Mit der Uraufführung des Musicals «Die Gänsemagd» sind die Brüder Grimm Festspiele in Hanau am Freitagabend in die neue Saison gestartet. Das Musikstück nach Motiven der in Hanau geborenen Märchensammler wurde eigens für die Festspiele getextet und komponiert. Es erzählt die Geschichte von Prinzessin Rosa (dargestellt von Myriam Akhoundov), die von einem freien Leben fernab höfischer Zwänge träumt und mit ihrer Dienerin und Freundin Alma (Sandra Leitner) die Rollen tauscht.

Für Leitner, die unter anderem schon in den Musicals «Kudamm 56» und «Scholl» in Berlin und Fürth auf der Bühne stand, ist die Rolle der Gänsemagd das erste Engagement in Hanau. Akhoundov wirkte bereits im vergangenen Jahr bei den Hanauer Festspielen in der Titelrolle des Musicals «Aschenputtel» mit.

Außerdem stehen in diesem Jahr die Stücke «Sterntaler» und «Der gestiefelte Kater» auf dem Spielplan. Auch diese beiden Werke werden bei den Festspielen in Hanau uraufgeführt. In der Reihe «Grimm Zeitgenossen» zeigen die Festspiele den Shakespeare-Klassiker «Romeo und Julia» in der Übersetzung von August Schlegel (1767-1845) sowie das Bühnenstück «Tschick».