«Bremer Stadtmusikanten» eröffnen Brüder-Grimm-Festspiele

Hanau (dpa/lhe) - Das Musical «Die Bremer Stadtmusikanten» hat am Abend die Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau eröffnet. Mit schwungvoller Musik, bunten Kostümen, mitreißenden Tanzszenen und einem abwechslungsreichen Bühnenbild wird die bekannte Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn bei den Festspielen neu interpretiert. Die Erzählung nach Motiven der in Hanau geborenen Brüder Grimm nimmt dabei einige überraschende Wendungen.