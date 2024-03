Brüder Grimm Festspiele in den Startlöchern

Hanau (dpa/lhe) - In drei neuen Probehallen in der Hanauer Innenstadt können sich die Künstler auf die bevorstehenden Brüder Grimm Festspiele vorbereiten, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Die Gebäude einer früheren Autolackiererei wurden mit einem Tanzboden ausgestattet und als Proberäume hergerichtet. «Endlich haben die Festspiele einen zentralen Ort in der Innenstadt, an dem kontinuierlich geprobt werden kann und wo der künstlerischen Kreativität freien Lauf gelassen werden kann», sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) am Mittwoch.