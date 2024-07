Grimm Festspiele locken über 80.000 Zuschauer an

Hanau (dpa/lhe) - Die Brüder Grimm Festspiele in Hanau haben in diesem Jahr 81.208 Besucher angelockt. Das sind über 15 Prozent Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr. Der Rekord von 2006 mit damals 82.231 Zuschauern wurde nur knapp verpasst. Die Festspiele feierten in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum.

Drei Vorstellungen wurden in der am Sonntag beendeten Spielzeit wegen Unwetters abgesagt, sonst wäre vermutlich der Zuschauerrekord in diesem Jahr geknackt worden, wie der Dramaturg der Festspiele, Jeroen Coppens, der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wir hatten nicht unbedingt Super-Festspielwetter, oft war es eine Zitterpartie.» Als einen wichtigen Erfolgsfaktor in diesem Jahr nannte er eine überarbeitete Marketingstrategie mit neuen Kooperationspartnern.