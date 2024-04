Ensemble gibt Vorgeschmack auf Brüder Grimm Festspiele

Hanau (dpa/lhe) - Wenige Tage vor Beginn der Brüder Grimm Festspiele in Hanau haben Mitglieder des Ensembles und die künstlerische Leitung am Montagabend einen Vorgeschmack auf das diesjährige Programm geboten. Gleich drei Uraufführungen werden in der 40. Jubiläumssaison gezeigt: das Musical «Die Gänsemagd» und die Stücke «Sterntaler» und «Der gestiefelte Kater». Darstellerinnen aus «Gänsemagd» und «Sterntaler» sangen auf einer Pressekonferenz Lieder aus beiden Werken, die eigens für die Festspiele komponiert und getextet wurden. Die zunächst geplante Präsentation vor einem größeren Publikum wurde kurzfristig abgesagt, da einige Mitglieder des Ensembles an Corona erkrankt sind.