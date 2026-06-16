Bevölkerung

Weniger Babys – Bevölkerung schrumpft leicht

Mehr Zu- als Wegzüge, dennoch weniger Bürger: 2025 sind in Hessen mehr Menschen gestorben als geboren worden. Wo landen die Zuzügler, wo die wegziehenden Hessinnen und Hessen?

Statistiker haben in Hessen 2025 die niedrigste Geburtenzahl seit 2012 registriert. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Statistiker haben in Hessen 2025 die niedrigste Geburtenzahl seit 2012 registriert. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind 2025 so wenige Kinder geboren worden wie seit 2012 nicht mehr. Knapp 51.740 Neugeborene registrierte das Statistische Landesamt in Wiesbaden. Ende 2025 lebten 6,28 Millionen Menschen im Bundesland.

Weil mehr Hessinnen und Hessen starben als geboren wurden, sank die Bevölkerungszahl 2025 geringfügig um 2.200 Menschen im Vergleich zum Jahr 2024 – obwohl mehr zuzogen als fortzogen. 

Weiter Zuzug aus der Ukraine

Rund 205.000 Menschen zogen laut dem Statistischen Landesamt 2025 nach Hessen. Etwas mehr als die Hälfte kam aus dem Ausland, der Rest aus anderen Bundesländern. Gut ein Zehntel aller Neuankömmlinge aus anderen Staaten stammten aus der Ukraine. Das Land wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

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Rund 188.000 Menschen verließen Hessen. Gut die Hälfte zog ins Ausland, darunter knapp 7.000 in die Ukraine. Die übrigen zogen in ein anderes Bundesland.

Plus vor allem in Ballungsgebieten

Regional gab es unterschiedliche Entwicklungen. Ein geringfügiges Plus bei der Bevölkerung registrierten die Statistiker 2025 unter anderem in Darmstadt, Frankfurt und Offenbach, ein kleines Minus etwa im Kreis Limburg-Weilburg und im Odenwaldkreis.

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