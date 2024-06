Weniger Eheschließungen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer weniger Menschen in Hessen heiraten. Im Jahr 2023 gab es in Hessen nur noch 26.388 Eheschließungen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Das waren 7,7 Prozent oder 2186 Eheschließungen weniger als im Vorjahr.