Weniger Entlastungstage und mehr Kündigungsschutz am UKGM
Weniger maximale Entlastungstage, dafür ein erweiterter Kündigungsschutz: Das UKGM und Verdi haben Anpassungen am Entlastungstarifvertrag fest vereinbart.
Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Die Einigung auf Anpassungen am Entlastungstarifvertrag für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) ist unter Dach und Fach. Die Klinik-Geschäftsführung und die Gewerkschaft Verdi verständigten sich unter anderem auf eine befristete Reduzierung der maximalen Entlastungstage für die Beschäftigten um 25 Prozent, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm sagte.
«Sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und spürbare Entlastung unserer Mitarbeitenden sind wichtige Eckpfeiler für unser Klinikum, an denen wir als Geschäftsführung auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten festhalten wollen», erklärte der UKGM-Geschäftsführungsvorsitzende Gunther Weiß. «Gleichzeitig müssen wir trotz der absehbaren Einnahmeverluste infolge der gesundheitspolitischen Kostensenkungsreform unser wirtschaftlich stabiles Fundament aufrechterhalten.» Die Einigung sei «ein wichtiger Baustein auf diesem Weg und Beleg dafür, dass beides möglich ist».
Einigung auf 2027 befristet
Die Anpassungen sind laut UKGM befristet auf das Jahr 2027. Vorgesehen sind auch Anpassungen bei Freizeitausgleich und Auszahlungen von Entlastungstagen und im Gegenzug eine Ausweitung des bestehende Kündigungs- und Ausgliederungsschutzes auf die Beschäftigten der UKGM Reinigung GmbH (URG) für das kommende Jahr.
Für Auszubildende bleiben bestehende tarifliche Regelungen unverändert bestehen. Im kommenden Jahr soll es außerdem neue Verhandlungen über Nachfolgeregelungen zu den Belastungsmessungen geben.
Das Klinikum hatte mit Blick auf Sparzwänge und die verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf Anpassungen der Regelungen des Tarifvertrages Entlastung gepocht und andernfalls mit dessen Kündigung gedroht. Dies ist mit der Einigung abgewendet. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sei der «bestmögliche Kompromiss» erzielt worden, sagte Dzewas-Rehm von Verdi.
Auf den bundesweit ersten Entlastungstarifvertrag in einem kommerziell betriebenen Krankenhaus hatten sich das UKGM und die Gewerkschaft Verdi im April 2023 nach einem mehrwöchigen Streik geeinigt. Er beinhaltet unter anderem schichtgenaue Personalvorgaben für Stationen und Funktionsbereiche.