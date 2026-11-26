Weniger Erstsemester an Hochschulen in Hessen
Die Zahl der Erstsemester im Wintersemester 2026/27 sinkt laut bisherigen Ergebnissen der Hochschulstatistik leicht. Auch die Gesamtzahl der Studierenden geht zurück.
Wiesbaden (dpa/lhe) - An Hessens Hochschulen haben im Wintersemester 2026/27 etwas weniger Menschen ein Studium begonnen als im Jahr zuvor. Nach vorläufigen Ergebnissen des Hessischen Statistischen Landesamts schrieben sich 33.642 Erstsemester ein. Das sind 565 oder 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die meisten Studienanfänger gab es bislang im Wintersemester 2018/19 mit 37.466 Einschreibungen - ganze 11,4 Prozent mehr als in diesem Jahr.
Auch die Gesamtzahl der Studierenden sank laut Statistik leicht: In diesem Wintersemester waren 239.867 Menschen an hessischen Hochschulen eingeschrieben. Das sind 458 Studierende weniger als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der Studierenden hatte ihren Höchststand im Wintersemester 2020/21 erreicht mit 266.903 eingeschriebenen Menschen.