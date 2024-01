Mehr Erstsemester an hessischen Hochschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Erstsemester in Hessen ist deutlich gestiegen. Im Studienjahr 2023 hätten sich 40.300 Studierende erstmals an hessischen Hochschulen eingeschrieben und damit sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Erstmals seit drei Jahren lag die Zahl damit oberhalb der Marke von 40.000.