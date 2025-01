Zahl der Studierenden aus dem Ausland gestiegen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Studienjahr 2024 haben sich rund 20 Prozent mehr Studierende aus dem Ausland an hessischen Hochschulen eingeschrieben als im Vorjahr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden wurden noch nie zuvor so viele sogenannte Bildungsausländer registriert. So werden ausländische Studierende bezeichnet, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben.