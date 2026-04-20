Weniger illegaler Müll am Straßenrand
Müll am Straßenrand ist vielen ein Dorn im Auge. Immer wieder muss dieser eingesammelt werden. Aber um welche Mengen geht es eigentlich?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die eingesammelten Müllmengen entlang der vom Landesbetrieb Hessen Mobil betreuten Straßen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Waren an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 2022 noch rund 2.500 Tonnen gesammelt worden, waren es im vergangenen Jahr etwa 1.400 Tonnen. Dies geht aus einer Antwort von Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor.
Auch die Zahl der nötigen Arbeitsstunden für das Aufräumen am Straßenrand durch das Personal von Hessen Mobil sind weniger geworden. 2022 seien rund 13.400 Stunden nötig gewesen, vergangenes Jahr war es rund 12.600. Indes stiegen die Kosten. Für das eigene Personal und Fremdfirmen seien 2024 rund 1,7 Millionen, im Folgejahr gut zwei Millionen Euro aufgebracht worden. Der Grund seien höhere Personalkosten.
Um der illegalen Müllentsorgung entgegenzuwirken, sei auf zwei besonders betroffen Parkplätzen als Pilotversuch eine Videoüberwachung installiert worden. Auf kommunaler Ebene gebe es Maßnahmen, die Bürger für eine korrekte Müllentsorgung zu sensibilisieren.