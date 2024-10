Die Umweltkriminalität in den Weschnitztal-Gemeinden nimmt zu

Es gibt nicht oft Dinge, die sozusagen gleichzeitig in allen drei Weschnitztal-Gemeinden (Rimbach, Mörlenbach und Fürth) „aufschlagen“. Doch was das Thema illegaler Müll betrifft, so ist ein paralleles Auftreten des Problems unübersehbar: Da gibt es Beschwerden in Fürth, in Mörlenbach, und bei der Sitzung des Ortsbeirats Mörlenbach-Mitte stehen die Themen „Erscheinungsbild“, „Kleider- und Glascontainer“ sowie „Container Brückenacker 6“ auf der Tagesordnung. Diese Dringlichkeit hat die WN/OZ veranlasst, in den Gemeinden nachzufragen: nach „Brennpunkten“, nach Müllmengen, Kosten der Beseitigung und auch danach, ob sich die Problematik in jüngster Zeit verschärft hat.