DRK macht Ernst: Alle Altkleider-Container in Wald-Michelbach abgebaut

Wald-Michelbach. Immer wieder waren die illegalen Müllentsorgungen an den Altkleidercontainern an den Supermärkten „Am Bahndamm“ Thema in Wald-Michelbach. Nicht nur einmal wurden dort Möbel, Haus- und Sperrmüll abgestellt – sehr zum Ärger von Bürgern und der Gemeindeverwaltung. Aber: Damit ist nun Schluss.